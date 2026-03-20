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Un niño pierde parte de los cuatro dedos de una mano al coger del suelo un masclet sin explotar en Torrent

Un niño pierde parte de los cuatro dedos de una mano al coger del suelo un masclet sin explotar en Torrent

Segundo accidente grave con menores heridos en estas Fallas 2026. Un niño de 12 años ha perdido las cuatro falanges de los dedos de una mano al explotarle un masclet que había cogido del suelo tras una mascletà y al que prendió fuego sin que le diera tiempo a arrojarlo. Ha sucedido en una falla de Torrent, durante la Nit de la Cremà y el menor continúa ingresado en el Hospital La Fe de València, tras ser intervenido de urgencia.

| etiquetas: torrent , bon poble , valencia , mascletà , herido , menor
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9 comentarios
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neo1999 #1 neo1999
Esto no ha mejorado mucho desde los 80.
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tarkovsky #4 tarkovsky
Por lo menos va a tener un mote molón el resto de su vida. Le van a llamar "seisdedos"
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#9 Leon_Bocanegra
#7 tiene doce años, tampoco creo que los padres de los niños de 12 años estén todo el día pegados a su culo.
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#5 Alcalino
La pregunta que habría que hacer es que hacía un chaval de 12 años con un masclet

Las tiendas tienen prohibido venderlos a menores, así que un adulto es responsable de lo que ha pasado
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Bonzaitrax #7 Bonzaitrax
#5 El niño cogió el madclet del suelo y le pegó fuego. ¿Dónde cojones estaban los padres?
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#6 Robe7064 *
Por eso y más, hace unos 20 años o más que está prohibida la venta de fuegos artificiales a individuos particulares en Chile. Los narcos tienen arsenales que traen de contrabando y los usan a gusto, pero ya no es noticia de cada fiesta que hay niños mutilados / ciegos / desfigurados. Nunca en la vida he hecho eztallar un cohete y no creo haberme perdido mucho.
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aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
"En concreto, el accidente ocurrió en la plaza Pedro Iturralde Ochoa, donde estaban plantados los monumentos de la Falla Reina Sofía."
¿Te preguntas por qué está eso en negrita ?
A mí no me mires, yo tampoco lo sé

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Pertinax #3 Pertinax
#2 Por el SEO.
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obmultimedia #8 obmultimedia
#3 Yo mas bien creo que es un TOC del redactor.
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menéame