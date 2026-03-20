Un niño pierde parte de los cuatro dedos de una mano al coger del suelo un masclet sin explotar en Torrent

Segundo accidente grave con menores heridos en estas Fallas 2026. Un niño de 12 años ha perdido las cuatro falanges de los dedos de una mano al explotarle un masclet que había cogido del suelo tras una mascletà y al que prendió fuego sin que le diera tiempo a arrojarlo. Ha sucedido en una falla de Torrent, durante la Nit de la Cremà y el menor continúa ingresado en el Hospital La Fe de València, tras ser intervenido de urgencia.