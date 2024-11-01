Un niño de cinco años y su padre, que habían sido detenidos por el ICE, regresan a casa después de que un juez exigiera su liberación (ENG)

Un niño de cinco años y su padre, que habían sido detenidos por agentes federales de inmigración y trasladados a un centro del ICE en Texas, han regresado a Minneapolis después de que un juez federal ordenara su liberación. El representante demócrata Joaquín Castro compartió imágenes de Liam Conejo Ramos y su padre, Adrián Alexander Conejo Arias, saliendo del Centro Residencial Familiar del Sur de Texas la madrugada del domingo.