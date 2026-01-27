edición general
Un juez federal bloquea, por ahora, la posible deportación del niño de 5 años Liam Conejo Ramos y su padre

Un niño de preescolar de Minnesota detenido en Texas con su padre no puede ser deportado de manera inminente, dictaminó un juez federal el lunes.

Dene #1 Dene
Me apuesto el huevo izquierdo de Donald a que lo mandan a Ecuador "por error" y nadie pide disculpas ni es juzgado por desacato
