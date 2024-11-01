Un niño de 4 años aparece muerto en una playa de Almería: detenida la madre y su pareja

Luca, un niño de cuatro años ha sido hallado muerto en la noche de este miércoles en una playa situada entre Garrucha y Mojácar (término municipal de este último), en la provincia de Almería, tras un aviso por desaparición que activó un despliegue policial urgente. La Guardia Civil ha detenido a la madre del menor y a otro hombre cuya relación con la mujer aún se investiga, pero según fuentes consultadas, no es el padre del menor fallecido. La causa del fallecimiento apunta a muerte violenta, a falta del informe forense que confirme los hechos.
| etiquetas: garrucha , luca , desaparición , menor fallecido , playa , mojácar
Ha salido en tv esta noticia y otra de una mujer asesinada:
-la del niño poco menos de ah mira que pena.
-la de la mujer: manifestacion, asesinato machista, mas minutos dedicados. Al menos han dicho la nacionalidad
Figurará en las estadísticas públicas o estás se ocultarán?
Abrirán semanas de telediarios?
Habrá algún político de la órbita feminista que exprese su más rotundo rechazo a los filicidios cometidos por madres?
Se hablará de enfermedad mental?
En caso de condena, habrá permanente revisable?
Tendrán la familia del padre los recursos que tendrían si él hubiera sido el asesino?
Irá a un juzgado ordinario o de excepción?
Y por último, se unirán las feministas a mis condolencias, por el presunto asesinato de este niño, por el inconmensurable dolor que debe estar padeciendo su padre y su familia y amigos?