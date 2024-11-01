Un niño de 4 años aparece muerto en una playa de Almería: detenida la madre y su pareja

Luca, un niño de cuatro años ha sido hallado muerto en la noche de este miércoles en una playa situada entre Garrucha y Mojácar (término municipal de este último), en la provincia de Almería, tras un aviso por desaparición que activó un despliegue policial urgente. La Guardia Civil ha detenido a la madre del menor y a otro hombre cuya relación con la mujer aún se investiga, pero según fuentes consultadas, no es el padre del menor fallecido. La causa del fallecimiento apunta a muerte violenta, a falta del informe forense que confirme los hechos.