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Un niño de 4 años es acusado de disparar mortalmente a su hermano de 2 años cuando, supuestamente, sus padres los dejaron solos en el coche (ING)

Según la policía, Crewe Zahradnik murió en el "breve lapso" en que sus padres entraron a la casa para buscar algo que habían olvidado.

| etiquetas: niños , eeuu , armas , derecho a la defensa
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13 comentarios
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Comentarios destacados:      
sorrillo #1 sorrillo
Si el de dos años hubiera tenido un arma se habría podido defender.
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Jointhouse_Blues #7 Jointhouse_Blues *
Que un crío de 4 años mate a su hermano de 2 con un arma de fuego ya es algo demencial, pero que quieran procesar al chaval, y no a los padres, eso ya no sé qué cojones es.
6 K 71
#8 Sacapuntas
#7 Es Wisconsin (EEUU). Eso es lo que es. :goatse:
0 K 11
shinjikari #3 shinjikari
Las armas no matan, son los niños de 4 añitos los que lo hacen. ¿Era así?
4 K 52
blak #5 blak *
Qué huevazos linkear el gofundme para la familia, esos padres deberían ser los acusados, no el niño. Y la gente poniendo dinero a paladas o_o
4 K 50
BastardWolf #6 BastardWolf
#5 como es posible que tengan las armas tan a mano de los niños?
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mikhailkalinin #4 mikhailkalinin
Ese niño iene trono y corona esperando.
2 K 37
eaglesight1 #11 eaglesight1
¿Han pedido cadena perpetua?, para los padres me refiero.
1 K 24
Gry #9 Gry
The "happy go lucky little man" was a rodeo fan and coffee lover who would be "stealing his mommy's coffee DAILY," his family said.

Si que crecen rápido los críos de hoy en día, al de 2 años le dan café y al de 4 una pistola...

DEP.
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ur_quan_master #10 ur_quan_master
Se sabe si los niños se apellidan Bourbon o algo así.
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loborojo #2 loborojo *
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Don_Pixote #13 Don_Pixote
Pedazo padres

Lo más normal del mundo tener un arma cargada al alcance de los niños que seguramente irían atados en las sillas traseras..

Es que ya no es ni llevarla en la guantera..
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#12 pimpollo.regordete
Juancarlitos?
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menéame