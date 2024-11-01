Nina Simone - I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free (Directo Montreux 1976)  

Ojalá supiera cómo es sentirse libre Ojalá pudiera romper todas las cadenas que me atan Ojalá pudiera decir todo lo que quiero decir. Decirlo alto, decirlo claro para que todo el mundo lo oyera. Eunice Kathleen Waymon más conocida por su nombre artístico Nina Simone, fue una cantante, compositora y pianista estadounidense de jazz, blues, rhythm and blues y soul. Se la conoce con el sobrenombre de High Priestess of Soul (Gran Sacerdotisa del soul). El festival de Jazz de Montreux es un festival anual de jazz creado en 1967 por Claude Nobs