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Una niña en estado crítico tras el brutal ataque de un perro lobo americano en Talavera

Una niña en estado crítico tras el brutal ataque de un perro lobo americano en Talavera

Una niña de 20 meses, Blanca, se encuentra en situación muy crítica en el Hospital Universitario de Toledo tras ser atacada brutalmente por un perro de la raza lobo americano. La madre de la pequeña ha descrito la situación como una auténtica pesadilla. "los médicos nos dijeron que estuviésemos preparados para lo peor, porque no podían estabilizarla". Actualmente, se encuentra intubada y sedada mientras los esfuerzos médicos se centran en "regenerar sus órganos internos, que tiene algunos dañados, y tratar la infección de las propias heridas"

| etiquetas: niña , perro , lobo americano , talavera de la reina , toledo
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4 comentarios
5 1 0 K 69 actualidad
#1 kaos_subversivo
20 meses... :'(
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ansiet #2 ansiet
Un amo peligroso de por vida al trullo.
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UnoYDos #3 UnoYDos *
Una familia destrozada por un subnormal que necesitaba las pelotas de un perro para tener alguna.
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Skiner #4 Skiner
Hasta con los animales se es racista: perro de la raza lobo americano.
Siempre queriendo criminalizar a los de fuera. :troll:
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menéame