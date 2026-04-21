Una niña en estado crítico tras el brutal ataque de un perro lobo americano en Talavera

Una niña de 20 meses, Blanca, se encuentra en situación muy crítica en el Hospital Universitario de Toledo tras ser atacada brutalmente por un perro de la raza lobo americano. La madre de la pequeña ha descrito la situación como una auténtica pesadilla. "los médicos nos dijeron que estuviésemos preparados para lo peor, porque no podían estabilizarla". Actualmente, se encuentra intubada y sedada mientras los esfuerzos médicos se centran en "regenerar sus órganos internos, que tiene algunos dañados, y tratar la infección de las propias heridas"