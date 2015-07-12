El nigeriano que engañó a un equipo de Fórmula 1

A lo largo de la historia de Fórmula 1 hemos visto en los Grandes Premios a la Princesa Diana, al Rey de España, a la Reina Isabel, entre otros y entre ese selecto grupo está el Príncipe (?) Malik de Nigeria. En Nigeria existen al menos 75 familias reales desde reyes, emires y sultanes. Las cuales no han sido ordenadas de una manera genealógica dado el hecho de que cada descendiente tiene el derecho a ser llamado “Príncipe” sin la necesidad de demostrarlo con algún documento. Era 1999, la última temporada de Fórmula 1 en el siglo XX.