Nieves Romero, gerente del hospital Virgen del Rocío: "Que un paciente pierda una cita médica y no avise es una tragedia para el sistema sanitario" [hemeroteca 13/03/2025]

Nieves Romero ha pasado por lo micrófonos de Hoy por Hoy Sevilla destacando que dirigir el Virgen del Rocío es un orgullo y un honor" y se siente "muy afortunada porque es uno de los 5 más importantes de España". Entre las medidas que ha puesto en marcha está el "plan de las pequeñas cosas", una herramienta que les permite conocer al instante "lo que no funciona", por ejemplo "ya se ha cambiado el turnómetro porque había personas que no lo veían bien, y ahora vamos a arreglar lo de las largas colas de la cafetería.