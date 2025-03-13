edición general
Nieves Romero, gerente del hospital Virgen del Rocío: "Que un paciente pierda una cita médica y no avise es una tragedia para el sistema sanitario" [hemeroteca 13/03/2025]

Nieves Romero ha pasado por lo micrófonos de Hoy por Hoy Sevilla destacando que dirigir el Virgen del Rocío es un orgullo y un honor" y se siente "muy afortunada porque es uno de los 5 más importantes de España". Entre las medidas que ha puesto en marcha está el "plan de las pequeñas cosas", una herramienta que les permite conocer al instante "lo que no funciona", por ejemplo "ya se ha cambiado el turnómetro porque había personas que no lo veían bien, y ahora vamos a arreglar lo de las largas colas de la cafetería.

#3 DenisseJoel
En el médico de cabecera se dan citas de más porque es imposible calcular el tiempo exacto de una consulta. Además casi siempre hay que atender a alguien que va sin cita.
Así que no, no es tan dramático que alguien se olvide de cancelar una cita.
Y si lo fuera, sería un indicativo de mala organización.
2
#6 Leclercia_adecarboxylata
Edit de nuevo....
0
#1 cenutrios_unidos
Totalmente, eso que te den cita para un año, a lo mejor tiene algo que ver...
0
#4 Asimismov
¿Una gerente y no un director médico? :palm:
¡Insensatos huid de ahí!
0
#5 Jarod_mc
Puta hipócrita come culos, todo por mantener la lengua metida en la raja de su amo y ocultar el desastre y desmantelamiento de la sanidad
0

