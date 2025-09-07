Su nieto se ahogó cuando estaba bajo su cuidado: Un año después vuelven a confiar en ella para cuidar a su otro nieto... y también muere

Florida es conocida por sus noticias insólitas: cocodrilos en lugares insospechados, tormentas descomunales y crímenes dignos de una serie. Pero lo que sucedió en un pequeño pueblo agrícola dejó sin palabras incluso a los más acostumbrados al caos. La protagonista de esta historia es Tracey Nix, de 67 años, una exdirectora de escuela, aparentemente tranquila, que jamás habría imaginado aparecer en la sección de sucesos. Pero la realidad superó cualquier apariencia.