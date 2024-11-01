edición general
Nicolas Sarkozy se convierte en el primer expresidente de Francia en ir a la cárcel

El que fuera presidente francés de 2007 a 2012 apeló la sentencia que lo condena a 5 años de prisión por conspirar para financiar su campaña electoral.

#1 Almirantecaraculo
Ejemplo de porqué una republica siempre es mejor que una monarquía.
#2 hokkien
#1 en la monarquía, que el rey vaya a la cárcel, es algo más costoso.
