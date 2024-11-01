·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4966
clics
El vídeo del Ministerio de Vivienda que no ha sentado como creían: "Creo que no lo sabéis, pero gobernáis vosotros"
4816
clics
VÍDEO | Josema Yuste asegura que no trabaja por culpa de Pedro Sánchez y desata carcajadas en redes
4674
clics
Cosas que puedes hacer en China pero no en Estados Unidos
4683
clics
Núcleo Nacional de Vox arrancando pancartas contra el genocidio y haciendo el saludo Nazi
3115
clics
El choque entre turistas y vecinos en el centro de València agita las redes
más votadas
696
Mazón evita aclarar qué ha hecho con los 12 millones donados por ciudadanos y empresas para víctimas de la Dana
373
Genocida no cumple su palabra
389
Israel lanzó "153 toneladas de bombas" en Gaza y acusó a Hamas de violar la tregua
361
La Fiscalía investiga a seis colegios religiosos por un presunto fraude en el uso de dinero público para pagar a profesores
472
La comunidad universitaria no descarta una huelga indefinida contra Ayuso
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
1
clics
Nicolas Sarkozy se convierte en el primer expresidente de Francia en ir a la cárcel
El que fuera presidente francés de 2007 a 2012 apeló la sentencia que lo condena a 5 años de prisión por conspirar para financiar su campaña electoral.
|
etiquetas
:
francia
,
gobierno
,
política
1
1
1
K
5
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
1
1
K
5
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Almirantecaraculo
Ejemplo de porqué una republica siempre es mejor que una monarquía.
1
K
25
#2
hokkien
#1
en la monarquía, que el rey vaya a la cárcel, es algo más costoso.
0
K
10
#3
dunachio
#0
www.meneame.net/story/sarkozy-ingresa-carcel-sante-financiacion-campan
0
K
11
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente