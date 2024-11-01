edición general
Ni enterrado ni cremado: llega la acuamación como nuevo método funerario que usa el agua y respeta más el medio ambiente

La acuamación reduce significativamente el consumo de energía (utiliza 8 veces menos) y libera menos contaminantes que la incineración tradicional porque no requiere de combustión. Su aplicación funeraria comercial comenzó a partir de la década de 2010. En 2011 se instaló la primera máquina comercial de hidrólisis alcalina en una funeraria de Florida, en EEUU. Diez años después, en Sudáfrica, el arzobispo Desmond Tutu pidió, antes de fallecer, ser sometido a acuamación por sus convicciones ecológicas.

uyquefrio #5 uyquefrio
Caldo de fiambre :troll:
1
MIrahigos #8 MIrahigos
#5 Para mojar una crujientes Soylent Green.
0
placeres #2 placeres
El gasto energético de las funerarias al final del mes es importante en torno al 10%, me cuesta creer que siendo un metodo tan bueno las aseguradoras/funerarias no se hayan abalanzado meterlos en su seguros.

.. El consumidor no sería significativo porque el grueso es servicios adicionales "innecesarios (alquiler velatorio, hurna etc etc)
0
#4 flixter
#2 igual la parte de "el caldo verdoso se tira a la alcantarillado" tiene algo que ver. Vamos que a la gente mas "espiritual" igual le cuesta comprar el concepto :troll:
0
#6 diablos_maiq
#2 ¿qué es "hurna"?
1
placeres #9 placeres
#6 Pillado. A pesar de todos los cuadernos que rellené de niño, nunca he sido bueno con la ortografía, y desde luego la edad no perdona.
0
#3 astur365_628eed2f50e0f
Ya existe algo más ecológico aún , las aguas de Yellowstone
0
#1 flixter
Ahí, ahí! Dando ideas de cómo deshacerse de un cadaver! Todo sea por la "ecología" :troll:
0
#7 tednsi
#1 Es la típica forma de deshacerse de un cadáver. Enterrarlo en cal viva, solo que técnicamente modernizado.
0

