Ni enterrado ni cremado: llega la acuamación como nuevo método funerario que usa el agua y respeta más el medio ambiente

La acuamación reduce significativamente el consumo de energía (utiliza 8 veces menos) y libera menos contaminantes que la incineración tradicional porque no requiere de combustión. Su aplicación funeraria comercial comenzó a partir de la década de 2010. En 2011 se instaló la primera máquina comercial de hidrólisis alcalina en una funeraria de Florida, en EEUU. Diez años después, en Sudáfrica, el arzobispo Desmond Tutu pidió, antes de fallecer, ser sometido a acuamación por sus convicciones ecológicas.