Ni Barbón ni nadie del Gobierno asturiano aparecerá por ‘La Vuelta’, en rechazo por la participación del equipo israelí

Ni Barbón ni nadie del Gobierno asturiano aparecerá por ‘La Vuelta’, en rechazo por la participación del equipo israelí

“La masacre en Gaza es inhumana e inaceptable”, defiende el Principado, que insta al equipo Israel Premier Tech a retirarse de la competición ciclista

comentarios
ayatolah #1 ayatolah
A ver si el próximo año hay ayuntamientos que no ponen pasta para que salga o llegue la Vuelta desde su Ayuntamiento y se quedan dando vueltas por Madriz con Ayuso recibiéndoles.
3 K 62
mmlv #3 mmlv
#1 Eso sí que sería muy efectivo, condicionar la pasta a qué no haya equipos cómplices del genocidio
1 K 29
Shuquel #6 Shuquel
#1 Sería la vuelta de España dentro de España
0 K 10
#2 Barriales
Ya veréis en el Madriz de Ayuso y Almeida. Un chotis y las llaves de la ciudad, el oso y el madroño y lo que haga falta.
1 K 26
#4 diablos_maiq *
Así se hace. Seguro que Netanyahu está temblando ante semejante desplante.
0 K 10
#7 endy *
Tampoco iban a aparecer. Si fuera futbol y un partido de la champions league ya sería otro asunto.
No hay cosa que le guste más a un político que ir a un evento multitudinario de verdad y gratis
0 K 7
#5 me_gusta_tocar_tetas
Los ciclistas israelíes no tienen culpa del genocidio en Gaza. Pero tratad de explicarle a un zurdo la diferencia entre nación y estado es tarea imposible.
0 K 6
ayatolah #8 ayatolah *
#5 Pues en Galicia, entre el zurderío (sobre todo entre los "bloqueiros") está muy claro el concepto. Porque son los del facherío los que se enfadan cuando se dice que Galicia es una nación (es más, así se dice en el Estatuto de Autonomía de Galicia y también en la C.E. se reconoce a las distintas "nacionalidades y regiones")
0 K 10
#9 me_gusta_tocar_tetas
#8 La palabra nación no aparece en el Estatuto de Autonomía de Galicia
0 K 6

