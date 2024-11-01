Hallan 73 víctimas de la Guerra Civil en la primera fase de la exhumación de las fosas comunes de Campillos  

La primera fase de la exhumación de una de las dos fosas comunes halladas en el cementerio municipal de Campillos hace más de un año acaba de concluir. El balance de esta primera intervención se cifra en la recuperación de restos de 73 víctimas ejecutadas durante la Guerra Civil. Estos resultados han sorprendido al equipo de investigación por varios motivos. El primero, el elevado número de mujeres halladas en la fosa, que supera el 20%... Relacionada: www.meneame.net/story/descubren-dos-fosas-comunes-guerra-civil-campill
¡Ni olvido ni perdón!