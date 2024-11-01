edición general
Hallan 73 víctimas de la Guerra Civil en la primera fase de la exhumación de las fosas comunes de Campillos

La primera fase de la exhumación de una de las dos fosas comunes halladas en el cementerio municipal de Campillos hace más de un año acaba de concluir. El balance de esta primera intervención se cifra en la recuperación de restos de 73 víctimas ejecutadas durante la Guerra Civil. Estos resultados han sorprendido al equipo de investigación por varios motivos. El primero, el elevado número de mujeres halladas en la fosa, que supera el 20%... Relacionada: www.meneame.net/story/descubren-dos-fosas-comunes-guerra-civil-campill

3 comentarios
rob #1 rob
Dignidad y memoria.
¡Ni olvido ni perdón!
XtrMnIO #3 XtrMnIO
No son "víctimas de la Guerra Civil", son asesinados por los golpistas.
D303 #2 D303
Que todavía estemos así, con gente asesinada en cunetas y gentuza pidiendo que no siga ni escavando ni investigando... Cosas como estas me hacen dudar de la decencia de decir me considero español.
