Newsom (gobernador de California) dice en Davos que Europa "ha sido engañada" por Trump

"Los europeos deberían decidir por sí mismos qué hacer, pero una cosa no pueden seguir haciendo: lo que han estado haciendo hasta ahora, porque han sido engañados", dijo Newsom a periodistas, según un video difundido en redes sociales. "Este tipo está jugando con la gente como si fueran tontos, y es vergonzoso", añadió. Newsom, considerado uno de los posibles candidatos demócratas a la presidencia en 2028, mantiene un enfrentamiento permanente con Trump por temas como inmigración, regulaciones climáticas y otras políticas públicas.