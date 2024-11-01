edición general
Newsom (gobernador de California) dice en Davos que Europa "ha sido engañada" por Trump

"Los europeos deberían decidir por sí mismos qué hacer, pero una cosa no pueden seguir haciendo: lo que han estado haciendo hasta ahora, porque han sido engañados", dijo Newsom a periodistas, según un video difundido en redes sociales. "Este tipo está jugando con la gente como si fueran tontos, y es vergonzoso", añadió. Newsom, considerado uno de los posibles candidatos demócratas a la presidencia en 2028, mantiene un enfrentamiento permanente con Trump por temas como inmigración, regulaciones climáticas y otras políticas públicas.

Javi_Pina #2 Javi_Pina
EMOSIDO ENGAÑADO  media
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Yo creo que en este caso, Trump es el único que le ha dicho la verdad a Europa de los verdaderos propósitos de EEUU.

Otra cosas es que los mandatarios europeos se hicieran los tontos con otros presidentes y que con este sea más jodido hacerse el loco.
YoSoyTuPadre #3 YoSoyTuPadre *
No, nos han obligado a los europeos a tragarnos esas mentiras y todos los que avisábamos que era un error depender en todo de EEUU fuímos tachados de putunistas, de radicales, de antieuropeos, de querer cargarnos la economía y mil mierdas más

Al menos ahora que estamos con la mierda hasta el cuello puedo dormir tranquilo por las noches, tengo la conciencia limpia
