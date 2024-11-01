El neumático más grande del mundo sale con éxito de la línea de producción en Changchun. (EN)

edición general
El lanzamiento del 59/80R63 marca la entrada oficial de Linglong al selecto grupo mundial de fabricantes capaces de producir neumáticos gigantes de acero de 63 pulgadas. Con un diámetro superior a los 4 metros y un peso de más de 6 toneladas por neumático, este producto es actualmente el neumático más grande del mundo por tamaño. Está diseñado principalmente para equipar grandes camiones mineros utilizados en minas a cielo abierto, cumpliendo con las exigentes condiciones de entornos mineros complejos, variables y de alta intensidad.

