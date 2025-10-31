Netflix estudia comprar la división de streaming y estudios de Warner Bros. Discovery, incluyendo HBO Max

¿Mantendría el servicio?. Warner Bros. Discovery está en venta y sabemos que Apple es uno de los actores interesados. Pues parece que hay otro miembro en la puja. Sí, Netflix está considerando seriamente hacerse con HBO Max. Sin duda, un movimiento que podría reconfigurar por completo el mapa del entretenimiento global. Según ha publicado Deadline, la compañía ha contratado a la firma de banca de inversión Moelis & Co, la misma que asesoró recientemente a Skydance Media en su intento de adquirir Paramount Global.