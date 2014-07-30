Netanyahu advirtió que no procederá con el resto del plan para Gaza hasta que Hamas libere a todos los rehenes

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu advirtió el domingo que no procederá con el resto del plan de paz propuesto por Estados Unidos hasta que el grupo terrorista palestino Hamas libere a todos los rehenes, vivos y muertos, que mantiene en su poder, estableciendo una condición previa para la implementación de la hoja de ruta presentada por el presidente Donald Trump. “No avanzaremos con ninguno de los artículos del plan hasta que se cumpla la liberación de los secuestrados, vivos y muertos, y sean trasladados a territorio israelí”