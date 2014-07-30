Netanyahu advirtió que no procederá con el resto del plan para Gaza hasta que Hamas libere a todos los rehenes

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu advirtió el domingo que no procederá con el resto del plan de paz propuesto por Estados Unidos hasta que el grupo terrorista palestino Hamas libere a todos los rehenes, vivos y muertos, que mantiene en su poder, estableciendo una condición previa para la implementación de la hoja de ruta presentada por el presidente Donald Trump. “No avanzaremos con ninguno de los artículos del plan hasta que se cumpla la liberación de los secuestrados, vivos y muertos, y sean trasladados a territorio israelí”
Ahora tienes aprender a contar... negativos
Ahi va uno
Como que Hamas fue creado y promocionado por Israel precisamente para anexionarse Gaza de manera "justificada".
Aquí te explican los detalles:
Israel va a hacer todo lo posible para conseguir su plan. Aquí no a a haber paz tan "fácilmente", soltando a esos rehenes.
Antes Netanyahu se los carga a bombazos para decir que ha sido Hamas y culminar el "proyecto".
En Menéame he leído mil veces que a Netanyahu no le importaban los rehenes
Sólo hay que ver las noticias:
A saber por qué se los llevaron