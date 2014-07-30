edición general
Netanyahu advirtió que no procederá con el resto del plan para Gaza hasta que Hamas libere a todos los rehenes

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu advirtió el domingo que no procederá con el resto del plan de paz propuesto por Estados Unidos hasta que el grupo terrorista palestino Hamas libere a todos los rehenes, vivos y muertos, que mantiene en su poder, estableciendo una condición previa para la implementación de la hoja de ruta presentada por el presidente Donald Trump. “No avanzaremos con ninguno de los artículos del plan hasta que se cumpla la liberación de los secuestrados, vivos y muertos, y sean trasladados a territorio israelí”

Andreham #1 Andreham
Estupendo, ahora Netanyahu sólo tiene que devolver la vida de los 70.000 civiles que ha asesinado y todos contentos.
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro
#1 Y liberar a los mas de 3000 palestinos que tiene en prisiones, secuestrados sin cargos, ni juicio, ni nada
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#1 70,000 solamente, parece que son muchos mas.
#5 LaMinaEnMiPuerta
Van a seguir con el plan de eliminarlos y robarles sus tierras.
aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro *
#_2 Esta muy bien que hayas aprendido a leer. (Ya era hora)
Ahora tienes aprender a contar... negativos
Ahi va uno

Netanyahu is only obstacle to bringing hostages home, families say
www.bbc.com/news/articles/c1dqrg32zd9o

Father of hostage: Netanyahu 'does not care' about getting his son home
www.youtube.com/watch?v=Qq1G8gM2h8E

Prime Minister Benjamin Netanyahu appears to be indifferent to the fate of the hostages held by Hamas in Gaza
www.timesofisrael.com/negotiators-say-netanyahu-has-cold-indifference-

Netanyahu 'using the hostages' to prolong war, says captive's father Yehuda Cohen
www.youtube.com/watch?v=sg_zUCy_GW8
#9 Grahml *
#8 Claro que no les importan.


Como que Hamas fue creado y promocionado por Israel precisamente para anexionarse Gaza de manera "justificada".

Aquí te explican los detalles:

How Israel helped create Hamas
www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2014/07/30/how-israel-helped


Israel va a hacer todo lo posible para conseguir su plan. Aquí no a a haber paz tan "fácilmente", soltando a esos rehenes.

Antes Netanyahu se los carga a bombazos para decir que ha sido Hamas y culminar el "proyecto".
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
Pues no lo entiendo
En Menéame he leído mil veces que a Netanyahu no le importaban los rehenes
#6 Grahml
#2 Bueno, tal "percepción" no procede exclusivamente de Meneame.

Sólo hay que ver las noticias:

Israel says deaths of six hostages in Gaza linked to Israeli strike
www.reuters.com/world/middle-east/israel-says-deaths-six-hostages-gaza


2 Israeli hostages killed, 8 injured in Gaza bombardment, Hamas says
www.aa.com.tr/en/middle-east/2-israeli-hostages-killed-8-injured-in-ga

Seven captives killed in Israeli army bombing of Gaza
www.aljazeera.com/news/2024/3/1/hamas-says-seven-captives-killed-in-is
ElenaCoures1 #8 ElenaCoures1
#6 Entonces, por lo visto a los de Hamás tampoco les han importado
A saber por qué se los llevaron
menéame