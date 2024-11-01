edición general
Netanyahu advierte de que no habrá una fase de reconstrucción en Gaza hasta el desarme efectivo de Hamás

Reitera que no habrá un Estado palestino en el enclave. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha advertido este martes de que no habrá una fase de reconstrucción en la Franja de Gaza hasta el desarme efectivo del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) tras la recuperación del cuerpo del último rehén secuestrado en el enclave, el policía israelí Ran Gvili. "Ya estoy escuchando declaraciones de que permitiremos la reconstrucción de Gaza antes de la desmilitarización. Eso no ocurrirá", ha enfatizado en rueda de prensa...

powernergia #2 powernergia
Primero hay que rematar el genocidio, luego ya los hoteles.
#1 Barriales
Que hijo de la grandisima perra.
No quiere dejar nadie vivo!!!!
Sergio_ftv #4 Sergio_ftv
Benjamin Netanyahu vuelve a mentir, por tanto Benjamin Netanyahu es un mentiroso compulsivo, aparte de genocida nazi.
#3 Piscardo_Morao
Al NaziYahoo le ha faltado decir que no habrá un estado libre palestino mientras queden palestinos, aunque no hace falta que lo diga porque ya lo conocemos.
