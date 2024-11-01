edición general
20 meneos
23 clics
Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aceptó este domingo la dimisión de su -hasta ahora- portavoz, Ziv Agmon, poco después de confirmar que seguiría en su puesto tras haberse disculpado por sus comentarios racistas. En estos, filtrados a finales de marzo por el periodista Amit Segal, Agmon calificaba de “babuinos” a diputados de ascendencia marroquí del Likud, el partido del dirigente.

| etiquetas: netanyahu , dimisión , portavoz , comentarios racistas
16 4 0 K 235 actualidad
3 comentarios
16 4 0 K 235 actualidad
#2 Alcalino
Es que pueden llamar babuinos a todos los demás

Pero no a los marroquíes, que los van a necesitar a partir de ahora para el puente aéreo entre EEUU e Israel
1 K 29
loborojo #1 loborojo
En cuanto terminen de matar palestinos esos colonos centroeuropeos seguirán con su labor de exterminar a los no blancos.
0 K 10
Euripio #3 Euripio
Lo han echado por ser racista con judíos.
Con los no judíos sí que se puede ser racista.
Bueno, con los judíos somalís también, incluso esterilizarlos.
0 K 6

menéame