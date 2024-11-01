Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aceptó este domingo la dimisión de su -hasta ahora- portavoz, Ziv Agmon, poco después de confirmar que seguiría en su puesto tras haberse disculpado por sus comentarios racistas. En estos, filtrados a finales de marzo por el periodista Amit Segal, Agmon calificaba de “babuinos” a diputados de ascendencia marroquí del Likud, el partido del dirigente.