Neoteo cierra

Neoteo cierra

Hace poco más de una semana nos llegó la triste noticia que Genbeta cerraba, pues bien, ahora es el turno es para Neoteo. Neoteo Nos deja después de casi 18 años informándonos del mundo tecnológico.

Sinfonico #1 Sinfonico
Neoteo,Genbeta,Xataka, etc.... en sus inicios grandes páginas donde siempre encontrabas algo interesante, de un tiempo a esta parte se convirtieron en nidos de amarillismo, publicidad encubierta, sensacionalismo y clickbait.
Seguro que aún se preguntan por qué la gente dejó de visitarlas xD
#2 meneandotela
Ni la conocía.
