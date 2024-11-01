edición general
Negreira Confidencial, el documental

Negreira Confidencial, el documental  

Durante más de 25 años, José María Enríquez Negreira fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y mano derecha de Sánchez Arminio. Entre sombras, pagos y silencios, construyó un sistema de poder que marcó una era en el fútbol español. Negreira Confidencial revela los hechos, las conexiones y las verdades que muchos prefirieron ignorar. Un documental dividido en ocho capítulos que destapa el mayor escándalo del fútbol europeo.

7 comentarios
vicus. #7 vicus.
Documental patrocinado por Tito Floren y su vasallo Ferreras, todo muy burdo..
1 K 32
Ovlak #6 Ovlak *
#4 El emisor es un propagandista, si tan seguro estás del delito no sé por qué te molesta que se ponga sobre la mesa. Dejo aquí su historial para que hable por sí solo:
m.youtube.com/@futbolgate/videos
1 K 15
devilman2 #3 devilman2
Espero con ansias la segunda parte, la que sale ese actor llamado "Florentino Pérez".
2 K 9
#5 Katos
#3 negreira y 5 presidentes consecutivos del barca, ese es el elenco principal.
2 K 15
Ovlak #2 Ovlak *
Futbolgate, ese ente que se autocalifica como investigador deportivo independiente que se dedica en exclusiva a atacar a un solo equipo de la liga española como si no hubiera ninguno más sobre los que sobrevuelan escándalos y/o sospechas de corrupción.
2 K 6
#4 Katos
#2 estan demostrados 135 pagos hasta alcanzar unos millones de euros, en 17 años.
PEro el emisor es el malo.
3 K 3
#1 Katos
Como será la cosa que esto no levanta ni un telediario, ni portada de prensa.
El vicepresidente de los árbitros pagado exclusivamente por el Barcelona FC durante 25 años, y ni muuhhh.

Si hay justicia debería suceder con en el calcciopoli, descenso, entrega de títulos, periodistas implicados a la cárcel. Veremos.

Un caso sacado a la luz por periodistas culés, juzgado en Cataluña y por jueces catalanes. Ante la cantidad de evidencia que hay espero que haya incluso prisión para algunos,
3 K 5

