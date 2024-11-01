Negreira Confidencial, el documental  

Durante más de 25 años, José María Enríquez Negreira fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y mano derecha de Sánchez Arminio. Entre sombras, pagos y silencios, construyó un sistema de poder que marcó una era en el fútbol español. Negreira Confidencial revela los hechos, las conexiones y las verdades que muchos prefirieron ignorar. Un documental dividido en ocho capítulos que destapa el mayor escándalo del fútbol europeo.
PEro el emisor es el malo.
El vicepresidente de los árbitros pagado exclusivamente por el Barcelona FC durante 25 años, y ni muuhhh.
Si hay justicia debería suceder con en el calcciopoli, descenso, entrega de títulos, periodistas implicados a la cárcel. Veremos.
Un caso sacado a la luz por periodistas culés, juzgado en Cataluña y por jueces catalanes. Ante la cantidad de evidencia que hay espero que haya incluso prisión para algunos,