Negreira Confidencial, el documental  

Durante más de 25 años, José María Enríquez Negreira fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y mano derecha de Sánchez Arminio. Entre sombras, pagos y silencios, construyó un sistema de poder que marcó una era en el fútbol español. Negreira Confidencial revela los hechos, las conexiones y las verdades que muchos prefirieron ignorar. Un documental dividido en ocho capítulos que destapa el mayor escándalo del fútbol europeo.