Un negocio disfrazado de geopolítica: petróleo, presiones y el desprecio por el derecho internacional

HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Error: geopolítica disfrazada de negocio.

En su día Kissinger llegó a un acuerdo con los saudies para que todo el petróleo se negociara en dólares, con lo que ellos tenían la impresora.

Venezuela estaba negociando con China en Yuanes y eso EEUU no lo puede tolerar. Os recuerdo que lo mismo estaba haciendo Gadafi en su día y lo hace ahora Irán. EEUU está acojonado con perder el control monetario del mundo, sin SWIFT y el dólar sus sanciones son papel mojado.

Así que cuando algún tarado os hable de democracia y DDHH meadle en la boca y decidle que llueve.
#5 omega7767
#1 son ambas cosas y mas. Apropiarse del petroleo para enriquecerse ellos mismos, cortarle el suministro de petroleo a China en yuanes y acojonar a cualquier otro que decida dejar el dolar.

Ahora, EEUU va a tener energía barata, va a beneficiar a las empresas americanas mucho.

Lo siguiente es Groelandia
#4 Horkid *
Vamos a tener que pedir ayuda a Rusia para defendernos de EEUU. Es EEUU el que se ha quedado con los recursos de Ucrania (tierras raras,...), no ha sido Rusia. Es EEUU el que tiene un plan para invadir Rusia desde 2019.: www.meneame.net/story/impactante-documento-rand-corporation-como-ee-uu
Fj_Bs #2 Fj_Bs
Veran que Venezuela se va tristemente , transformar en Ecuador , y eso les conviene a EEUU, oara atacar mas fuerte en pocos meses o años , acaso Trump arreglado algo ' NO NUNCA
woody_alien #3 woody_alien
#2 Familia feliz con poderoso gancho arriba.
