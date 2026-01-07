·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7874
clics
El tema barcos es mucho peor de lo que parece
7943
clics
Desmintiendo el bulo del reparto de comida con IA que engañó a Reddit y a Meneame
4595
clics
Fotos de las audiciones para la serie de televisión "La Familia Addams" en 1964 [Eng]
4129
clics
Los jueces se han vuelto locos: Trabajo en un despacho familiar y dictan sentencias con IA en <24h con leyes y precedentes del Supremo INVENTADOS
3606
clics
Si eres de derechas y te gusta Trump
más votadas
429
El Cartel de los Soles, una gran mentira comprada en España por la derecha política, mediática y judicial
490
Agente de ICE mata a mujer de un disparo en Minneapolis durante operativo
293
Trump necesitará el apoyo de Junts para gobernar Venezuela
314
«¡Acabas de matar a mi vecino!»: un testigo describe el tiroteo mortal de ICE [ENG]
336
Trump retira a Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales, incluido el tratado climático de la ONU [en]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
6
clics
Un negocio disfrazado de geopolítica: petróleo, presiones y el desprecio por el derecho internacional
Un negocio disfrazado de geopolítica: petróleo, presiones y el desprecio por el derecho internacional
|
etiquetas
:
#trump
,
#venezuela
,
#petróleo
,
#geopolítica
6
1
0
K
58
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
1
0
K
58
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
HeilHynkel
*
Error: geopolítica disfrazada de negocio.
En su día Kissinger llegó a un acuerdo con los saudies para que todo el petróleo se negociara en dólares, con lo que ellos tenían la impresora.
Venezuela estaba negociando con China en Yuanes y eso EEUU no lo puede tolerar. Os recuerdo que lo mismo estaba haciendo Gadafi en su día y lo hace ahora Irán. EEUU está acojonado con perder el control monetario del mundo, sin SWIFT y el dólar sus sanciones son papel mojado.
Así que cuando algún tarado os hable de democracia y DDHH meadle en la boca y decidle que llueve.
3
K
38
#5
omega7767
#1
son ambas cosas y mas. Apropiarse del petroleo para enriquecerse ellos mismos, cortarle el suministro de petroleo a China en yuanes y acojonar a cualquier otro que decida dejar el dolar.
Ahora, EEUU va a tener energía barata, va a beneficiar a las empresas americanas mucho.
Lo siguiente es Groelandia
0
K
10
#4
Horkid
*
Vamos a tener que pedir ayuda a Rusia para defendernos de EEUU. Es EEUU el que se ha quedado con los recursos de Ucrania (tierras raras,...), no ha sido Rusia.
Es EEUU el que tiene un plan para invadir Rusia desde 2019.
:
www.meneame.net/story/impactante-documento-rand-corporation-como-ee-uu
0
K
12
#2
Fj_Bs
Veran que Venezuela se va tristemente , transformar en Ecuador , y eso les conviene a EEUU, oara atacar mas fuerte en pocos meses o años , acaso Trump arreglado algo ' NO NUNCA
0
K
7
#3
woody_alien
#2
Familia feliz con poderoso gancho arriba.
1
K
18
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
En su día Kissinger llegó a un acuerdo con los saudies para que todo el petróleo se negociara en dólares, con lo que ellos tenían la impresora.
Venezuela estaba negociando con China en Yuanes y eso EEUU no lo puede tolerar. Os recuerdo que lo mismo estaba haciendo Gadafi en su día y lo hace ahora Irán. EEUU está acojonado con perder el control monetario del mundo, sin SWIFT y el dólar sus sanciones son papel mojado.
Así que cuando algún tarado os hable de democracia y DDHH meadle en la boca y decidle que llueve.
Ahora, EEUU va a tener energía barata, va a beneficiar a las empresas americanas mucho.
Lo siguiente es Groelandia