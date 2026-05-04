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La naviera propietaria del crucero en el que han muerto tres personas por hantavirus estudia desembarcar a los pasajeros en Canarias

El crucero de lujo MV Hondius, en el que han muerto tres personas por un posible brote de hantavirus, planea evacuar a los 149 pasajeros que aún siguen a bordo. La naviera propietaria del barco, la neerlandesa Oceanwide Expedition, ha reconocido este lunes que está “gestionando una grave situación médica” y estudia la posibilidad de realizar pruebas a los pasajeros y desembarcarlos en Las Palmas o Tenerife.

| etiquetas: crucero , hondius , oceanwide expedition , hantavirus , canarias
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4 comentarios
1 1 0 K 24 actualidad
javibaz #2 javibaz
Igual se lo tenían que llevar a Países Bajos y que resuelvan sus problemas en su pais.
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perrico #3 perrico
Si la naviera es Nerlandesa, que los desembarquen en Países Bajos.
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Yoryo #4 Yoryo *
Que pillines, así les sale gratis el medico y no es una carga para la naviera :troll:

PS: Recordar que nos llamaban PIGS no hace mucho
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menéame