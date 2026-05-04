La naviera propietaria del crucero en el que han muerto tres personas por hantavirus estudia desembarcar a los pasajeros en Canarias

El crucero de lujo MV Hondius, en el que han muerto tres personas por un posible brote de hantavirus, planea evacuar a los 149 pasajeros que aún siguen a bordo. La naviera propietaria del barco, la neerlandesa Oceanwide Expedition, ha reconocido este lunes que está “gestionando una grave situación médica” y estudia la posibilidad de realizar pruebas a los pasajeros y desembarcarlos en Las Palmas o Tenerife.
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PS: Recordar que nos llamaban PIGS no hace mucho