Cabo Verde impide desembarco a pasajeros de buque MV Hondius

Las autoridades caboverdianas decidieron no permitir el ingreso de los viajeros luego de que tres turistas murieran a bordo del crucero, posiblemente por un foco de contagio de hantavirus. Un crucero, con un posible foco de hantavirus, no ha sido autorizado para atracar en el puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, indicaron las autoridades sanitarias del país. Los pasajeros de esta embarcación no podrán desembarcar como una medida para "proteger a la población caboverdiana", agregaron.

etiquetas: crucero , argentina , cabo verde , tres , muertes , hantavirus
juvenal #3 juvenal
Me parece que ese virus fue el que causó la muerte a la mujer de Gene Hackman
josde #4 josde
#3 Esta provocado por las ratas, la mujer de ese actor tenia muchas
#2 Godoferoz
Pues nada, todo indica que nos vamos a comer el marron los canarios, no teniamos bastante con la inmigración y los guiris ahora tambien las pandemias
Cehona #5 Cehona
#2 Un barco con bandera de paises bajos que acaba de embargar de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht.
Vamos, como no paguen los gastos que ocasionen, os quedais con el barco.
Pero sigue en Cabo Verde.:
#6 Godoferoz
#5 cabo verde no tiene medios hospitalarios para encargarse de algo asi , es un pais bastante humilde, asi que acabara aqui.
#1 albx
Eso es lo que se ha hecho siempre en los puertos. No era extraño ver un barco en cuarentena fuera del puerto.
