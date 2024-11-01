edición general
Nave generacional - Una carrera de relevos entre las estrellas

Una nave generacional es un vehículo espacial en el que la tripulación se aloja como mínimo durante varias décadas, implicando el viaje a más de una generación. Se pueden describir las andanzas de una de estas naves como una carrera de relevos generacional. Cuando la duración del un viaje espacial sobrepasa por mucho la longevidad de la vida humana, la tripulación original envejecerá y morirá antes de alcanzar su meta. Por eso, los que lleguen a destino serán los descendientes de la tripulación original, ya desaparecida.

#4 Strandedandbored
Es el dilema de enviar una nave espacial a un destino lejano al que tardará en llegar 200 años para ser recibida en el destino por humanos que salieron de la Tierra 100 años más tarde pero usaron una tecnología más avanzada que les permitió llegar al destino en 10 años.
powernergia #1 powernergia
Esta bien para el cine.

Para la realidad tal vez nos tendríamos que centrar en otras "cosillas" pendientes que tenemos en la Tierra.
#2 TusT
Un niño se carga una lámpara y deja la habitación a oscuras durante siglos
#3 Tronchador.
#2 No creas, eso podría desencadenar una guerra por el control de las luces, y si la ganan tendrían bombillas de repuesto. Cualquier desequilibrio en el sistema de subsistencia haría que situaciones de dominancia y control se volviesen extremas. Feudalismo, autarquía, violencia. Me viene a la mente la peli de Rompehielos.
