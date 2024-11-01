Nave generacional - Una carrera de relevos entre las estrellas

Una nave generacional es un vehículo espacial en el que la tripulación se aloja como mínimo durante varias décadas, implicando el viaje a más de una generación. Se pueden describir las andanzas de una de estas naves como una carrera de relevos generacional. Cuando la duración del un viaje espacial sobrepasa por mucho la longevidad de la vida humana, la tripulación original envejecerá y morirá antes de alcanzar su meta. Por eso, los que lleguen a destino serán los descendientes de la tripulación original, ya desaparecida.