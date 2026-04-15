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Navantia se alía con el gigante alemán TKMS para estudiar la producción conjunta de submarinos en España
Ambas compañías han firmado un memorando de entendimiento “para explorar una cooperación estratégica en proyectos navales en Europa, la OTAN y en todo el mundo”
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#2
Estoeslaostia
*
Va a salir un sunmarino TiKisMIkiS.
.
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Ok. Ya me voy.
Ya cierro yo.
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#1
Spirito
Eso es lo que se debe hacer: industria europea incluido, cuando se pueda, acuerdos con Rusia, por supuesto.
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#4
sotillo
#1
Son dos competencias muy importantes, voy a esperar que dice o hace Francia
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#5
Format_C
Submarinos para Europa bien, pero la la otan de Rutte y Donaldo Trompetas no
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8
#3
rafeame
Te Kiero Musho Shur
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