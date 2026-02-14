edición general
16 meneos
57 clics

Navalni murió envenenado con una toxina letal presente en ranas venenosas

Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos confirman de forma concluyente la presencia de esta sustancia denominada epibatidina

| etiquetas: putin , rusia , asesinato , oposición , dictadura , represión
13 3 2 K 127 actualidad
13 comentarios
13 3 2 K 127 actualidad
#3 flixter
era eso o un ataque de ventana
4 K 40
#11 Sammy_Jankis
#3 Lo típico que el hueco de la ventana o el balcón se te echan encima
0 K 6
calde #5 calde *
Pasaba por allí y la tocó sin saber. Si es que Putin es un demócrata de pro, como Trump.
1 K 20
NATOstrófico #10 NATOstrófico
El Mundo= BULO
1 K 17
#1 Febrero2027
La democracia tal y como la entiende Putin
1 K 15
#7 soberao *
Ojo, que es una rana de Ecuador y su alcaloide fue aislado en 1971:
es.wikipedia.org/wiki/Epipedobates_anthonyi
en.wikipedia.org/wiki/Epibatidine
Muy curioso que en la wiki en español no diga nada de la toxicidad y en la inglesa ya está en el título del artículo, como rana venenosa...: en.wikipedia.org/wiki/Anthony's_poison_arrow_frog
0 K 15
maxxcan #9 maxxcan
No entiendo por qué decís que fue envenenado. Que levante la mano quién no va chupando ranas sospechosas por ahí
0 K 14
HeilHynkel #2 HeilHynkel
¿Ranas? A ver si iba a estar en tratos con Nacho Vidal.
0 K 13
Vodker #4 Vodker
Fue envenenado en agosto de 2020. Solo han tardado unos añitos en identificar la sustancia.
0 K 11
luiggi #6 luiggi
#4 Ahí logró salvarse llegando a Alemania.

Esto pasó hace 2 años, en la cárcel, y ya no pudo escapar de ser asesinado
0 K 9
#8 Albarkas
Entonces ¿podemos decir que Navalni salió rana?
0 K 11
Ysinembargosemueve #12 Ysinembargosemueve
#8 Más bien sapo, no importa, su hija ya está aleccionandose para ser su digna heredera en Yale.
0 K 10
Ysinembargosemueve #13 Ysinembargosemueve
La estupidez hecha artículo, solo para NAFOS.
0 K 10

menéame