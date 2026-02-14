·
Navalni murió envenenado con una toxina letal presente en ranas venenosas
Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos confirman de forma concluyente la presencia de esta sustancia denominada epibatidina
|
etiquetas
:
putin
,
rusia
,
asesinato
,
oposición
,
dictadura
,
represión
13
3
2
K
127
actualidad
relacionadas
#3
flixter
era eso o un ataque de ventana
4
K
40
#11
Sammy_Jankis
#3
Lo típico que el hueco de la ventana o el balcón se te echan encima
0
K
6
#5
calde
*
Pasaba por allí y la tocó sin saber. Si es que Putin es un demócrata de pro, como Trump.
1
K
20
#10
NATOstrófico
El Mundo= BULO
1
K
17
#1
Febrero2027
La democracia tal y como la entiende Putin
1
K
15
#7
soberao
*
Ojo, que es una rana de Ecuador y su alcaloide fue aislado en 1971:
es.wikipedia.org/wiki/Epipedobates_anthonyi
en.wikipedia.org/wiki/Epibatidine
Muy curioso que en la wiki en español no diga nada de la toxicidad y en la inglesa ya está en el título del artículo, como rana venenosa...:
en.wikipedia.org/wiki/Anthony's_poison_arrow_frog
0
K
15
#9
maxxcan
No entiendo por qué decís que fue envenenado. Que levante la mano quién no va chupando ranas sospechosas por ahí
0
K
14
#2
HeilHynkel
¿Ranas? A ver si iba a estar en tratos con Nacho Vidal.
0
K
13
#4
Vodker
Fue envenenado en agosto de 2020. Solo han tardado unos añitos en identificar la sustancia.
0
K
11
#6
luiggi
#4
Ahí logró salvarse llegando a Alemania.
Esto pasó hace 2 años, en la cárcel, y ya no pudo escapar de ser asesinado
0
K
9
#8
Albarkas
Entonces ¿podemos decir que Navalni salió rana?
0
K
11
#12
Ysinembargosemueve
#8
Más bien sapo, no importa, su hija ya está aleccionandose para ser su digna heredera en Yale.
0
K
10
#13
Ysinembargosemueve
La estupidez hecha artículo, solo para NAFOS.
0
K
10
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
es.wikipedia.org/wiki/Epipedobates_anthonyi
en.wikipedia.org/wiki/Epibatidine
Muy curioso que en la wiki en español no diga nada de la toxicidad y en la inglesa ya está en el título del artículo, como rana venenosa...: en.wikipedia.org/wiki/Anthony's_poison_arrow_frog
Esto pasó hace 2 años, en la cárcel, y ya no pudo escapar de ser asesinado