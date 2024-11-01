Naturgy ofrece sus ciclos combinados a las grandes tecnológicas para suministrar energía a sus centros de datos en España

El objetivo es ofrecer un suministro eléctrico continuo y predecible, condición indispensable para centros de datos que no pueden asumir interrupciones.

El desarrollo de nuevos centros de datos exige cumplir dos condiciones previas indispensables: disponer de punto de acceso a la red y contar con generación eléctrica estable capaz de operar 24 horas al día, siete días a la semana. La propuesta a las tecnológicas pasa por aprovechar emplazamientos donde la empresa ya dispone de acceso, suelo y capacidad de generación estable, complementando esa