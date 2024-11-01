Naturgy ofrece sus ciclos combinados a las grandes tecnológicas para suministrar energía a sus centros de datos en España

El objetivo es ofrecer un suministro eléctrico continuo y predecible, condición indispensable para centros de datos que no pueden asumir interrupciones.
El desarrollo de nuevos centros de datos exige cumplir dos condiciones previas indispensables: disponer de punto de acceso a la red y contar con generación eléctrica estable capaz de operar 24 horas al día, siete días a la semana. La propuesta a las tecnológicas pasa por aprovechar emplazamientos donde la empresa ya dispone de acceso, suelo y capacidad de generación estable, complementando esa
| etiquetas: naturgy , ciclos combinados , centros de datos , co2
La generación y venta de energía en manos privadas: uno de los mayores errores que ha cometido la sociedad civil en Occidente.
Urge una nacionalización, y encarcelamiento si es posible de los directivos de las energéticas.
Lo siguiente: Las nucleares.
Energética pública ya.
Mientras, somenergia, som connexió,,,
Y por mucho que me acosen telefonicamente, NUNCA voy a contratar con naturgy, ibertola, endesa, vodafon, yoygo,,,