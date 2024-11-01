edición general
Naturgy ofrece sus ciclos combinados a las grandes tecnológicas para suministrar energía a sus centros de datos en España

El objetivo es ofrecer un suministro eléctrico continuo y predecible, condición indispensable para centros de datos que no pueden asumir interrupciones.
El desarrollo de nuevos centros de datos exige cumplir dos condiciones previas indispensables: disponer de punto de acceso a la red y contar con generación eléctrica estable capaz de operar 24 horas al día, siete días a la semana. La propuesta a las tecnológicas pasa por aprovechar emplazamientos donde la empresa ya dispone de acceso, suelo y capacidad de generación estable, complementando esa

Desideratum #1 Desideratum *
Panda de hijos de puta. Y lo comento sin acritud. Las chimeneas de gases se las introducía a más de un directivo de Naturgy por sálvese la parte. ¿Queréis usarlas para eso? Pues o invertís un pastizal en licuar los gases que salen o no hay juguete, mamones. Eso es lo que debería de impedir un gobierno de verdadera izquierda.
5 K 84
#2 El_dinero_no_es_de_nadie *
#1 Ese es el error de tener un PNIEC donde se contempla continuar con todos los ciclos combinado.
1 K 21
Supercinexin #4 Supercinexin
#1 Empresas privadas, intereses privados.

La generación y venta de energía en manos privadas: uno de los mayores errores que ha cometido la sociedad civil en Occidente.

Urge una nacionalización, y encarcelamiento si es posible de los directivos de las energéticas.
1 K 36
powernergia #5 powernergia
#1 Es el crecimiento infinito, todo se queda corto.

Lo siguiente: Las nucleares.
0 K 11
josde #3 josde
Y mientras sangran con sus subidas a todos sus clientes domésticos.
1 K 28
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
@nereira ¿Donde está el spam?
0 K 15
#6 pirat
No esperaba menos de semejantes traidores y activistas en perjudicarnos.
Energética pública ya.
Mientras, somenergia, som connexió,,,
Y por mucho que me acosen telefonicamente, NUNCA voy a contratar con naturgy, ibertola, endesa, vodafon, yoygo,,,
0 K 9

