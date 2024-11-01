edición general
4 meneos
11 clics
La NASA pospone hasta marzo el viaje tripulado a la Luna por fugas de combustible

La NASA pospone hasta marzo el viaje tripulado a la Luna por fugas de combustible

"Solo lanzaremos cuando creamos estar preparados para emprender esta misión histórica", asegura Jared Isaacman

| etiquetas: nasa , luna , viaje , noorl
3 1 1 K 30 ciencia
6 comentarios
3 1 1 K 30 ciencia
bioibon #1 bioibon *
Esta nave se parece cada vez mas al autobús atómico  media
2 K 35
Don_Pixote #2 Don_Pixote
eso porque no es electrico :troll:
0 K 8
mishagen #3 mishagen
esto comienza a recordar a cierto accidente...
0 K 9
#5 BloodStar
#3 Pues es una cosa tuya. Porque no tiene absolutamente nada que ver.
0 K 6
Apotropeo #6 Apotropeo
Lógico, se les ha pasado esta luna llena, tienen que esperar a la siguiente o no van a saber dónde está.

:troll:
0 K 12

menéame