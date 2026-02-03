La NASA pospone hasta marzo el viaje de astronautas hacia la Luna tras detectar una fuga en el ensayo general

La misión tripulada de la Nasa Artemis II, que tenía previsto su lanzamiento el próximo fin de semana para hacer un viaje alrededor de la Luna, se ha pospuesto al menos hasta marzo, tras detectarse hoy durante las pruebas de ensayo una fuga de combustible. La Nasa ha informado a través de sus canales oficiales del aplazamiento de la misión, y apunta ahora a marzo "como primera oportunidad de lanzamiento posible para la misión Artemis II", en la que viajarán cuatro astronautas en un viaje durante el que orbitarán la Luna.