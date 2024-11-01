La NASA encuentran una roca marciana de hace 3.700 millones de años con compuestos que apuntan a un origen biológico

Lo que ha agitado ahora el debate es un tipo de hallazgo menos vistoso que un fósil, pero más difícil de apartar con un gesto: alcanos de cadena larga (en la práctica, cadenas de 10 a 12 carbonos) detectados en la lutita Cumberland, en el cráter Gale. Es, hasta donde sabemos, el “tamaño” orgánico más grande que se ha identificado in situ en Marte, y llegó gracias a nuevas estrategias de análisis con el instrumento SAM, que permitieron ver moléculas que llevaban años escondidas en el mismo material perforado.