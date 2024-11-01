edición general
La NASA detecta una anomalía en una parte del planeta: lleva pasando desde 2020

Desde el año 2000, y con mayor claridad desde 2020, el hemisferio norte del planeta está absorbiendo más radiación solar de la que emite, en contraste con el hemisferio sur, que mantiene una tendencia más estable. Esta ruptura en la simetría de albedo (la capacidad de la superficie terrestre para reflejar la luz solar) podría tener implicaciones de largo alcance para el sistema climático global. Esto implica un cambio climático global más profundo y también anticipa alteraciones regionales con impacto directo en millones de vidas humanas.

#1 Pitchford
Vamos, que los desiertos pueden cambiar de sitio y a ver a quien le tocan.. Otros tendrán suerte.
WcPC #2 WcPC
#1 Los desiertos se expanden hacia otros sitios, para que un desierto se vuelva fértil es necesario no solamente que cambie el clima, sino que pasen miles de años para que la arena se asiente...
Lo que ahí dice (si he entendido bien) es que va a haber MAS desiertos, no que los desiertos se vuelvan fértiles.
#3 Pitchford
#2 Supongo que, si en una zona desértica empieza a llover más de media, el suelo no va a mejorar y crear materia orgánica de un año para otro, pero la mayor disponibilidad de agua permitirá al menos crear zonas de cultivo con regadío, como ya ha hecho Arabia en zonas desérticas gracias a la desalación. Y en general crecerá más vegetación adaptada al suelo arenoso.
