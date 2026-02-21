La NASA aplaza el regreso de astronautas a la Luna por problemas técnicos con el cohete

La NASA ha anunciado este sábado que aplaza el lanzamiento de la misión Artemis II, previsto inicialmente para principios de marzo, tras detectar problemas técnicos en el cohete encargado de transportar a la tripulación.

El administrador de la agencia, Jared Isaacman, ha explicado que las incidencias obligarán a trasladar de nuevo el vehículo al edificio de ensamblaje para realizar revisiones adicionales. Ese paso, señala en un mensaje en la red social X, deja fuera de juego la ventana de lanzamiento prevista para marzo. Por ahora, la NASA...