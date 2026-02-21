edición general
La NASA aplaza el regreso de astronautas a la Luna por problemas técnicos con el cohete

La NASA aplaza el regreso de astronautas a la Luna por problemas técnicos con el cohete

La NASA ha anunciado este sábado que aplaza el lanzamiento de la misión Artemis II, previsto inicialmente para principios de marzo, tras detectar problemas técnicos en el cohete encargado de transportar a la tripulación.
El administrador de la agencia, Jared Isaacman, ha explicado que las incidencias obligarán a trasladar de nuevo el vehículo al edificio de ensamblaje para realizar revisiones adicionales. Ese paso, señala en un mensaje en la red social X, deja fuera de juego la ventana de lanzamiento prevista para marzo. Por ahora, la NASA...

taSanás #1 taSanás
"regreso" dice :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil:
1 K 27
cocolisto #2 cocolisto
Parece que la cosa va pa rato. Y hete aquí el estado de los programas espaciales usa. ¿A Marte?.
3 K 68
#3 soberao *
#2 Y más cuando Trump y su escuadrón diabólico están más interesado en rezar fuerte y que no se enseñe la evolución ni nada sobre la ciencia que contradiga las "sagradas escrituras". Están tan zumbados como en Israel. Y estos son el faro de occidente, a los que seguimos a pies juntillas y los que manejan el dinero y los recursos del mundo.
3 K 68
#5 drstrangelove
La NASA, como un cobete.
0 K 11
#6 Abajo *
Cuando lleguen, lo primero que se van a encontrar es un bazar chino, por si tienen que comprar piezas para poder volver.
0 K 11

