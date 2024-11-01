China completa con éxito la prueba clave de su programa lunar tripulado hacia misión humana

China ha completado con éxito un importante lanzamiento de prueba en el marco de su ambicioso programa de exploración lunar tripulada, marcando un paso significativo hacia una misión con humanos en la superficie lunar. El 11 de febrero de 2026, desde el Wenchang Spacecraft Launch Site, en la provincia insular de Hainan, se realizó la primera prueba de vuelo a baja altitud del cohete Long March‑10, junto con el lanzamiento del nuevo vehículo espacial tripulado Mengzhou en configuración de prueba.