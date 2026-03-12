edición general
La NASA anuncia que todo está listo para lanzar la primera misión a la Luna en 50 años el 1 de abril

<Accesible modo lectura> La misión tripulada a la Luna Artemis 2 está preparada para el lanzamiento. La primera oportunidad de despegue es el 1 de abril, según han informado este jueves varios ejecutivos de la NASA en una rueda de prensa. Los responsables han presentado los resultados de los análisis detallados del estado de preparación técnica del cohete SLS y el estudio de todos los riesgos asociados para la tripulación de cuatro astronautas, entre ellos la primera mujer y el primer negro que viajarán al satélite....

April's fool!!!1
Ya van con mes y pico de retraso...
El 1 de abril de 2076 a las 12:30 CET, ha concretado el portavoz de la NASA.
