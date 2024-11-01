La NASA adelanta hasta febrero su regreso tripulado a la órbita lunar

La anunciada misión Artemis 2 de la NASA, de 10 días de duración, que transportará a cuatro astronautas alrededor de la Luna a bordo de la nave Orión, podría despegar tan pronto como en febrero. Si Artemis 2 despega el 5 de febrero, será de noche, según informaron funcionarios de la NASA. La agencia espacial tiene aproximadamente cinco días en febrero, marzo y abril para realizar el vuelo. La fecha límite posible es el 26 de abril, según la NASA. La NASA intentará alcanzar la primera parte de esa ventana de lanzamiento, afirmó Lakiesha