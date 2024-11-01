edición general
La NASA adelanta hasta febrero su regreso tripulado a la órbita lunar

La anunciada misión Artemis 2 de la NASA, de 10 días de duración, que transportará a cuatro astronautas alrededor de la Luna a bordo de la nave Orión, podría despegar tan pronto como en febrero. Si Artemis 2 despega el 5 de febrero, será de noche, según informaron funcionarios de la NASA. La agencia espacial tiene aproximadamente cinco días en febrero, marzo y abril para realizar el vuelo. La fecha límite posible es el 26 de abril, según la NASA. La NASA intentará alcanzar la primera parte de esa ventana de lanzamiento, afirmó Lakiesha

wachington #1 wachington
Yo sabía que había que ir al sol de noche, no sabía que con los viajes a la luna pasaba lo mismo.
reivaj01 #4 reivaj01
#1 La última misión lunar salió de día y como aún no había salido la luna pues siguieron de largo y el cobete ya va por Alfa Centauri.
En las misiones lunares es conveniente llevar un cuñao que vaya indicando al piloto asomándose por la ventanilla.
Pacman #6 Pacman
#2 que pena con las noticias duplicadas

Yo me he tirado años avisando, pero lo de estos últimos meses es desesperante y ya paso
además, avisas y da igual.

Paso.
#3 lestat
Por fin vamos a ir a la luna... Digoo ya era hora de que volvieran! Jejeje
reivaj01 #5 reivaj01
"adelanta hasta febrero"
¿Esta frase es correcta?
A mi me suena mal, para mí, lo correcto es "adelanta a febrero"
