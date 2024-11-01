edición general
La Nasa anuncia para febrero el envío de astronautas alrededor de la Luna

La Nasa espera enviar a cuatro astronautas en un viaje de 10 días alrededor de la Luna en febrero de 2026, según anunció este martes, adelantando la fecha de lanzamiento prevista inicialmente para finales del próximo mes de abril. El vuelo de prueba de Artemisa II será la primera misión tripulada de la Nasa del programa Artemisa. Los astronautas, en su primer vuelo a bordo de la nave espacial Orion de la Nasa, confirmarán que todos los sistemas de la nave funcionan según lo previsto con tripulación a bordo, en el entorno real del espacio.

karakol
Parece que China aprieta. :troll:

Bienvenida sea toda competencia pacifica en Ciencia, redunda en beneficios para todos. :hug:
makinavaja
#1 EEUU solo se mueve cuando le aprietan.... llegó a la Luna porque la URSS le ganaba en la carrera espacial, ahora porque CHina ya tiene su propia estación espacial, y están planeando montar una estación en la Luna...
