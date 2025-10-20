La NASA abre a la competencia el contrato del módulo lunar de SpaceX debido a los retrasos de Starship

La NASA está abriendo a competencia el contrato para la misión Artemis 3, actualmente asignado a SpaceX, debido a retrasos en su cronograma. El administrador de la NASA, Sean Duffy —quien también es secretario de Transporte de EE.UU.— anunció que empresas como Blue Origin podrían participar en la nueva licitación. Duffy subrayó la urgencia de que Estados Unidos regrese a la Luna antes de que lo haga China. Además, informó que la misión Artemis 2 sigue en curso y podría lanzarse incluso antes de lo previsto. (Contenido abierto en modo lectura).