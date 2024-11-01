·
9
meneos
16
clics
El narcotráfico en Andalucía, una hidra de infinitas cabezas que ya desafía al Estado
El esfuerzo de las fuerzas de seguridad, con 7.000 detenciones cada año en Andalucía no frenan la entrada ni el aumento del negocio.
etiquetas
narcotráfico
andalucía
hidra
infinidad
cabezas
estado
actualidad
actualidad
#3
Supercinexin
Es curioso que siendo en España una época donde el consumo de drogas está más bajo en décadas, esto coincida con el espectacular aumento de criminalidad y bandas narcotraficantes en Andalucía.
2
K
46
#5
arka
#3
Por lo que veo diría que el consumo de drogas es más o menos igual, quizás algo más de cocaína (seguramente porque el precio relativo a la inflación bajó), y probablemente en legales se fuma menos tabaco e incluso se bebe menos alcohol.
0
K
6
#2
UNX
*
Poco van a hacer mientras haya demanda. La legalización es una buena forma de desviar la demanda.
3
K
38
#6
Gilántropo
La trazabilidad, es la siguiente: Los amigos de los amigos de Feijoo, actúan de mayoristas, luego los minoristas se concentran alrededor de las grandes ciudades, como la concejal de VOX de Parla. Posteriormente, el producto se intenta introducir en el maletero del vehículo de políticos de izquierda.
2
K
31
#7
Druidaferal
#6
la, trazabilidad es que toda la droga que entra al paisaje la permiten todos los malditos gobiernos.
Cuando vivía en Italia, los italianos se rían diciendo "de allí entra todo lo malo" una percepción que yo no tenía de mi país.
Por que ocurre esto?
No es que feijoo es menos malo que pedro, quien hace negocios con el que quizás sea el mayor narco de Europa, el gobierno de Marruecos. Quien permite el cultivo, la distribución y venta de droga y aunque no tengo pruebas, no tengo dudas que son parte de este negocio.
0
K
6
#1
Lamantua
*
El mejor narco el narco muerto.
2
K
31
#16
josde
#1
La mejor droga la que entra por Andalucia.
0
K
8
#13
beltzak
#9
¿Y si lo permitieran los ciudadanos de ese gobierno?
1
K
24
#15
Druidaferal
#13
no entiendo lo que estás diciendo. Disculpa, por favor responde a otro. No se que quieres decir.
0
K
6
#14
SeñorPresunciones
Si políticos, militares, policías, funcionarios y empresarios no estuviesen metidos en el ajo, otro gayo cantaría. Pero el narco lo ha podrido todo como está pudriendo Andalucía.
0
K
12
#11
Cincocuatrotres
Las democracias son muy fáciles de corromper y manipular, las mafias extienden sus tentáculos y compran lo que haga falta, nos enteramos de algo de vez en cuando, cuanto mejor si se liberase el comercio, a lo mejor alguno pagaba el IVA
0
K
7
#12
arka
Si no hubiera habido intereses corruptos hace tiempo que habríamos legalizado, al menos el cannabis, con lo que habríamos desmantelado efectivamente las redes de tráfico ilegal en Andalucía desde Marruecos.
Probablemente lo mismo para la cocaína en Galicia, aunque sea tabú.
El comercio de esas sustancias seria controlado y con impuestos y sus ganancias dirigidas a la concienciación y programas para ayudar contra la adicción. Seguirían siendo un problema social, pero mucho más civilizado. Y…
» ver todo el comentario
0
K
6
#4
Druidaferal
*
Narcotrafico marroquí, todo hay que decirlo. Si mañana se quisiera ya no entra ni un porro, pero en Marruecos cultivan como el que cultiva patatas para vender en España.
Que cada cual una puntos.
Gobierno de España cede la soberanía total del sahara a Marruecos.
Gobierno mantiene infraestructuras ferroviarias en pésimo estado con numerosas quejas de empleados, clientes y empresas y al mismo tiempo subvenciona Marruecos en ese campo.
Gobierno de España permite la entrada masiva en situación de extrema necesidad a ciudadanos de Marruecos. Cuando allí no están ni en guerra, ni aquello es tercer mundo.
PEDRO, HAY ALGO QUE DEBAMOS SABER?
0
K
6
#8
beltzak
#4
¿Todos los españoles que recogen esa droga, la almacenan, la distribuyen, la venden no son narcotraficantes?
¿De los más de 15 viajes de vacaciones que hizo Feijoo con Marcial Dorado HAY ALGO QUE DEBAMOS SABER?
Lo pregunto por si somos equidistantes con lo que denunciamos.
1
K
24
#9
Druidaferal
#8
si el gobierno permitiera camposanto de cultivo con conocimiento entonces el gobierno sería narco.
0
K
6
#10
Andreham
#4
Te ha faltado ese documento descubierto por Manos Limpias en el que pone "Yo, Pedro Sanchez el guapo, le doy acceso al islam más radical para construir macro-granjas de droga en territorio andaluz para joder al PP y que mis votantes perroflautas puedan drogarse todo lo que quieran".
Ya sabes, porque la droga en España empezó a moverse cuando nació Podemos, son agentes de Marruecos e Irán, después de todo.
1
K
22
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
