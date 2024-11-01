edición general
Un narcotraficante indultado por Trump fue enviado de vuelta a prisión tras ser acusado de abusar de la niñera de sus hijos y agredir a un menor (ING)

Jonathan Braun, cuya sentencia fue conmutada por Donald Trump en 2021, ha sido condenado a 27 meses de prisión por violar su libertad condicional, tras acusaciones de agresión física y sexual.

Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Que lo vuelva a indultar
#8 poseso
#2 Sujetame el cubata
#9 Nusku
#2 Ahora tienen más cosas en común
YeahYa #1 YeahYa
Y así se lucha contra el narcotráfico, matando a peña en el Caribe mientras se indulta a narcos nacionales.

¿Alguna pregunta?
#4 Setis
#1 Pregunta: ¿En qué momento le echamos la culpa a Antifa, y a los trans?
Y otra pregunta: ¿Cómo funcionan los imanes?
YeahYa #5 YeahYa
#4 Existe el narcotráfico por culpa de los trans, y sobre todo la cocaína rosa, que viene de narcos tíos que quisieron cambiar de sexo a la cocaína.

¿Y antifa? Se pasan el día fumando porros. Son los principales clientes de este narco.

Los imanes funcionan con la fuerza de dios y sobre todo, de España. Gracias a ESPAÑA el mundo gira.
#6 Setis
#5 Claro, es cocaína porque antifa le obligó a cambiarse de sexo, antes era cocaíno.
YeahYa #7 YeahYa
#6 Con argumentos así todo cae por su propio peso... GRACIAS
#3 Pivorexico
Al tratarse de un delincuente sexual , tiene todas las cartas para que Trump lo indulte de nuevo .
