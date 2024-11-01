Por qué el Narciso de Caravaggio nos enseña que el pecado más grande es rechazar el amor [ITA]  

Él es un chico bellísimo pero - tal como nos cuenta Ovidio en las Metamorfosis - «ignora lo que ve», es decir, está tan cegado por sí mismo que pierde el contacto con el resto del mundo. El joven no solo había rechazado a Eco, sino también a pretendientes de sexo masculino y, según alguna fuente remota, incluso al mismo Eros. El castigo era inevitable: un día el muchacho se asomó al espejo de agua de un estanque, vio su propia imagen reflejada y se enamoró de ella. Y es aquí donde surge la genialidad de Caravaggio.
Ecco la genialità del pittore (e probabilmente anche il motivo per cui in tanti lo hanno attribuito a Caravaggio): quel Narciso non è disperato, ma è innamorato, ha una dolcezza sul viso che richiama per lui una condizione nuova.
Caravaggio plasma el preciso instante en el que Narciso experimenta algo nuevo.