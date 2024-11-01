“Si nadie hace nada, este lugar se convertirá en tierra muerta”: las personas que regresan a Fukushima 15 años después del accidente nuclear

Cuando Isuke Takakura regresó a Futaba, la ciudad ya no existía como la recordaba. Las calles seguían allí. Las farolas también. Algunas casas permanecían en pie, silenciosas, vacías, con las ventanas cerradas desde hacía más de una década. Lo que había desaparecido era la gente. Antes del desastre del 11 de marzo de 2011, Futaba tenía unos 7.200 habitantes. Hoy, 15 años después, solo unos 190 residentes viven oficialmente en la ciudad, según datos del gobierno local; una reducción de más del 97% de la población.