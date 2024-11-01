Nadie compra ya la Tesla Cybertruck, así que Elon Musk la está usando como coche de flota en sus empresas. Mientras tanto, su precio se desploma en el mercado de segunda mano

Los últimos datos muestran que las ventas de la pick-up han caído más de la mitad en solo un año, y el mercado de segunda mano está repleto de unidades que pocos se atreven a comprar. Aunque quienes lo hacen encuentran muy buenos precios. A este ritmo, se espera que la compañía termine el año con alrededor de 20.000 entregas, muy por debajo de las aproximadamente 50.000 unidades vendidas en 2024. Así que para que no se queden acumulando polvo en una campa, Musk las está usando como coches de empresa para SpaceX y xAI.