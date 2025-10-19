Nader Sadaqa: El guerrillero samaritano que destroza los mitos de Israel [EN]

Estados Unidos e Israel no quieren que conozcas a Nader Sadaqa. Fue comandante del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Pasó 21 años en las cárceles del apartheid israelí. Sadaqa es palestino. Es marxista. Es un dirigente del FPLP. También es samaritano. La comunidad samaritana es un grupo etnorreligioso. Descienden del antiguo pueblo hebreo de habla semítica. Su tierra natal es la mitad norte de Cisjordania, en la Palestina ocupada. No son judíos. Practican una religión monoteísta similar al judaísmo que se desarrolló junto a éste.