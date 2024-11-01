Nacional-alcoholismo

Andalucía es Cruzcampo y palmas, Madrid es una Mahou canalla, Galicia es pulpeiras y Estrella Galicia servida desde un grifo de cerámica de Sargadelos, la costa mediterránea es gente guapa y bronceada que toma Estrella Damm.
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Por ejemplo, La batalla del vino en Haro.
En Galicia, el aguardiente de orujo ya era un símbolo cultural mucho antes de que existiese Estrella Galicia.
Por otra parte, aunque es interesante seguir ahondando en los procesos de creación de identidades culturales, el artículo emplea de manera muy alegre e incorrecta términos como nacionalismo o regionalismo, equiparándolos a la identidad colectiva cuando realmente son ideologías políticas.
Estrella Galicia, Mahou, Damm e incluso Cruzcampo venden unos productos similares que poco tienen que ver con su tradición, identidad o con su tierra. Las diferencias entre 2 marcas de los puntos más distanciados de España son las mismas que habría si estuvieran en la misma ciudad.