edición general
8 meneos
94 clics
Nacional-alcoholismo

Nacional-alcoholismo

Andalucía es Cruzcampo y palmas, Madrid es una Mahou canalla, Galicia es pulpeiras y Estrella Galicia servida desde un grifo de cerámica de Sargadelos, la costa mediterránea es gente guapa y bronceada que toma Estrella Damm.

| etiquetas: nacional , alcoholismo , cerveza , símbolos , regiones
6 2 0 K 110 ocio
6 comentarios
6 2 0 K 110 ocio
#1 soberao *
No hay fiesta, romería o celebración que no vaya regada de litros de alcohol. Luego gente que ha tenido problemas o gente que no bebe tiene que dar explicaciones todo el tiempo de por qué no bebe, como sin fuera un zombie o un disidente, cuando no beber debería ser lo normal y lo de beber debería ser lo opcional no como ahora que parece que es obligatorio.
7 K 97
escalibrur #4 escalibrur
#1 es mas, yo iría un paso mas allá y diría que no hay celebración en España que pasadas un par de ediciones no se convierta en un megabotellón.
0 K 9
Apotropeo #6 Apotropeo
#1 También tienes fiestas que se celebran quitándose el alcohol de encima.
Por ejemplo, La batalla del vino en Haro.
:troll:
0 K 9
elmakina #3 elmakina *
La cerveza no "crea" identidad, la refleja igual que el vino en Francia o la sidra en Asturias, porque la gastronomía siempre ha sido una forma básica de cohesión social y de expresión local, te guste o no; otra cosa es que las marcas exageren estereotipos para vender (vaya descubrimiento... no habrá visto nunca un anuncio de Campofrío, Casa Tarradellas, etc.), pero pretender que por eso la gente pierde su cultura o que todo gira en torno al alcohol es no entender cómo funcionan las costumbres, que incluyen mil cosas más (fiestas, comida, horarios, formas de socializar) y donde la cerveza es solo una pieza más, igual que lo es el pulpo en Galicia o las tapas en media España, así que menos drama y más entender lo evidente.
0 K 10
Cuñado #2 Cuñado *
Asociar alimentos y bebidas a las identidades colectivas es más viejo que los caminos.

En Galicia, el aguardiente de orujo ya era un símbolo cultural mucho antes de que existiese Estrella Galicia.

Por otra parte, aunque es interesante seguir ahondando en los procesos de creación de identidades culturales, el artículo emplea de manera muy alegre e incorrecta términos como nacionalismo o regionalismo, equiparándolos a la identidad colectiva cuando realmente son ideologías políticas.
0 K 9
#5 encurtido
Es para crear un marco con el que crear campañas publicitarias molonas, pero son el mismo producto.

Estrella Galicia, Mahou, Damm e incluso Cruzcampo venden unos productos similares que poco tienen que ver con su tradición, identidad o con su tierra. Las diferencias entre 2 marcas de los puntos más distanciados de España son las mismas que habría si estuvieran en la misma ciudad.
0 K 7

menéame