edición general
3 meneos
28 clics
¿Por qué nació el cristianismo? Una perspectiva psicológica con el Psic. José Antonio Castro

¿Por qué nació el cristianismo? Una perspectiva psicológica con el Psic. José Antonio Castro

En este video, el profesor José Antonio Castro nos sumerge en los orígenes traumáticos del cristianismo, leyendo la pasión de Jesús como una experiencia límite marcada por angustia, miedo, soledad y traición. Muestra cómo, desde esa herida, la memoria colectiva cristiana se construye a través de los relatos de Pablo, Marcos, Mateo y Lucas, donde cada autor y cada lector proyecta su propia subjetividad al interpretar a Jesús y su sufrimiento.

| etiquetas: cristianismo , historia , psicología , trauma , divulgación
3 0 0 K 7 Psicología
6 comentarios
3 0 0 K 7 Psicología
#1 BoosterFelix *
Si Jesús era un dios, su sufrimiento era un paripé, puro teatro, como toda la religión. Es muy fácil dejar que los insignificantes homo sapiens te crucifiquen en la insignificante vía láctea cuando sabes que luego resucitas y punto.

Además, si el dios abrahámico es tan dios, ¿qué sentido tiene montar todo este teatro de disfrazarse de su propio hijo homo sapiens para viajar a la insignificante vía láctea a esforzarse por convencer a los insignificantes homo sapiens de que sean civilizados,…   » ver todo el comentario
3 K 38
inventandonos #5 inventandonos *
#1 Calla calla, que eso es cuando está de buenas. Cuando está de mal mood te inunda el planeta ahogando a todo ser vivo, o te hace gas-lighting pidiendo que le rajes el cuello a tu hijo.
0 K 11
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
Jesusito nunca existió. hay cero documentos históricos y cero evidencias arqueológicas de su existencia. a partir de ahí, todo sobra. es como hacer un estudio psicológico de por qué nació Mickey Mouse. de nada!
1 K 20
themarquesito #4 themarquesito
La clase de evidencia histórica de Jesús es la que cabe esperar de un judío de cierta fama local del siglo I, puramente textual. La Judea del siglo I no es precisamente el sitio mejor documentado historiográficamente hablando, ya que era una provincia dejada de la mano de Júpiter, no era precisamente Roma, Egipto, o Asia.
La misma clase de evidencia que hay sobre Jesús de Nazaret la hay sobre otros individuos semejantes como Teudas, Judas de Galilea, o el profeta Egipcio.
El miticismo no tiene prácticamente apoyo académico ya que requiere hacer un ejercicio de escepticismo completamente arbitrario sobre un individuo concreto pero no sobre otros del mismo jaez.
0 K 20
FueraSionistasdeMeneame #3 FueraSionistasdeMeneame *
Hay ramas del cristianismo no trinitario desde la edad antigua, que lo sepas. Esto iba para #_1
1 K 19
inventandonos #6 inventandonos *
Es muy probable que existiera el "profeta", y es muy probable que existieran muchos como él, dada la penuria y sometimiento del pueblo de Israel en esa época. Lo interesantísimo es que la historia evolucionara hasta ser adoptada por la mismísima roma, y luego todo occidente, el nacimiento de la iglesia, de las ramificaciones. ¿Por qué no Monesvol? ni idea.

Edit. Acabo de descubrir que #.2 me tiene bloqueado. np.
0 K 11

menéame