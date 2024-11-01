¿Por qué nació el cristianismo? Una perspectiva psicológica con el Psic. José Antonio Castro

En este video, el profesor José Antonio Castro nos sumerge en los orígenes traumáticos del cristianismo, leyendo la pasión de Jesús como una experiencia límite marcada por angustia, miedo, soledad y traición. Muestra cómo, desde esa herida, la memoria colectiva cristiana se construye a través de los relatos de Pablo, Marcos, Mateo y Lucas, donde cada autor y cada lector proyecta su propia subjetividad al interpretar a Jesús y su sufrimiento.
| etiquetas: cristianismo , historia , psicología , trauma , divulgación
Además, si el dios abrahámico es tan dios, ¿qué sentido tiene montar todo este teatro de disfrazarse de su propio hijo homo sapiens para viajar a la insignificante vía láctea a esforzarse por convencer a los insignificantes homo sapiens de que sean civilizados,…
La misma clase de evidencia que hay sobre Jesús de Nazaret la hay sobre otros individuos semejantes como Teudas, Judas de Galilea, o el profeta Egipcio.
El miticismo no tiene prácticamente apoyo académico ya que requiere hacer un ejercicio de escepticismo completamente arbitrario sobre un individuo concreto pero no sobre otros del mismo jaez.
