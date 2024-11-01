edición general
4 meneos
56 clics
Nace un cordero con seis patas en El Ejido

Nace un cordero con seis patas en El Ejido  

El animal se encuentra bien, y es el único que ha nacido con esa malformación de los 700 animales con los que cuentan en la explotación

| etiquetas: cordero , seis patas , el ejido
4 0 1 K 21 Animaléame
5 comentarios
4 0 1 K 21 Animaléame
Lamantua #3 Lamantua *
El chollo decNavidad. :troll:
2 K 36
#4 flixter
#3 el sextchollo :troll:
0 K 7
robustiano #2 robustiano *
El Fin de los Tiempos debe de andar cerca, espero que no nos fastidie la siesta... :tinfoil:
0 K 14
#1 diablos_maiq
Sin duda, una transferencia de DNA de un insecto
0 K 10
#5 TimOtheo
¿Hay una central nuclear cerca?  media
0 K 6

menéame