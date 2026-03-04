edición general
Un submarino de EE.UU. hunde con un torpedo un buque de guerra iraní en el océano Índico

Un submarino de EE.UU. hunde con un torpedo un buque de guerra iraní en el océano Índico

Un submarino estadounidense ha hundido un buque de guerra iraní en el océano Índico, según indicó este miércoles el secretario de Defensa, Pete Hegseth.Hegseth afirmó que el ataque del martes por la noche contra un buque de guerra iraní fue el primer ataque de este tipo contra un enemigo desde la Segunda Guerra Mundial. "Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que creía estar a salvo en aguas internacionales", declaró Hegseth. "En cambio, fue hundido por un torpedo". Cerca de 150 personas están desaparecidas y varias decena

#3 Dargp
El general Belgrano fue hundido por torpedo durante la guerra de las Malvinas.
Atusateelpelo #10 Atusateelpelo
#3 Vas a pedirle al Secretario de Guerra de EEUU que sepa de historia...
YoSoyTuPadre #9 YoSoyTuPadre *
Pero cómo pueden metir así, estaba en la zona invitado por la India

x.com/zhao_dashuai/status/2029201151313531145?s=20

EEUU es un estado criminal, punto
manbobi #5 manbobi
#2 La original ya lo dice, que fue US, y siendo un submarino no creo que lo hundiera a pedradas.
jm22381 #2 jm22381 *
#0 #1 Pero esa no aclara quién y cómo realizó el ataque. En mi opinión es relacionada.
Y creo que es el primer hundimiento por torpedo desde la Segunda Guerra Mundial.
Pacman #4 Pacman
#2 Me suena que en la guerra de las Malvinas hubo alguno tambien
Casiopeo #7 Casiopeo
#2 Creo que tambien hubo un hundimiento en una de las varias guerras entre Pakistan e India.
Casiopeo #6 Casiopeo
Esto es como si Mike Tyson le da un directo a un chavalillo de 60 kilos. No es una pelea , es una masacre.
#8 guillersk
#6 Es que le guerra es eso, cargarte al enemigo
AntiTankie #11 AntiTankie
Ejercicios militares básicos para la Marina de los Estados Unidos.
