Un submarino de EE.UU. hunde con un torpedo un buque de guerra iraní en el océano Índico

Un submarino estadounidense ha hundido un buque de guerra iraní en el océano Índico, según indicó este miércoles el secretario de Defensa, Pete Hegseth.Hegseth afirmó que el ataque del martes por la noche contra un buque de guerra iraní fue el primer ataque de este tipo contra un enemigo desde la Segunda Guerra Mundial. "Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que creía estar a salvo en aguas internacionales", declaró Hegseth. "En cambio, fue hundido por un torpedo". Cerca de 150 personas están desaparecidas y varias decena