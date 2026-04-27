Mythos, el nuevo modelo de IA de Anthropic, desata la alarma mundial

Los gobiernos temen que Mythos, en manos equivocadas, facilite ciberataques masivos y el acceso a sistemas críticos, aunque la Casa Blanca y Downing Street ya lo utilizan. El Instituto Británico de Seguridad de la IA advierte que puede ejecutar ataques nunca vistos, y la Comisión Europea lo describe como una tecnología con “capacidades cibernéticas sin precedentes”. Además, expertos prevén que otros modelos, incluso abiertos, pronto alcanzarán un nivel similar.
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- OpenAI says its new model GPT-2 is too dangerous to release (2019) :
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