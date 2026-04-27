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Mythos, el nuevo modelo de IA de Anthropic, desata la alarma mundial

Los gobiernos temen que Mythos, en manos equivocadas, facilite ciberataques masivos y el acceso a sistemas críticos, aunque la Casa Blanca y Downing Street ya lo utilizan. El Instituto Británico de Seguridad de la IA advierte que puede ejecutar ataques nunca vistos, y la Comisión Europea lo describe como una tecnología con “capacidades cibernéticas sin precedentes”. Además, expertos prevén que otros modelos, incluso abiertos, pronto alcanzarán un nivel similar.

| etiquetas: mythos , modelo , ia , anthropic , desata , alarma , mundial
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4 comentarios
6 1 0 K 70 tecnología
hdblue #2 hdblue
Aja, cuentame más....

- OpenAI says its new model GPT-2 is too dangerous to release (2019) :
www.reddit.com/r/ClaudeAI/comments/1sft7o0/openai_says_its_new_model_g
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Robus #4 Robus
Creo que Trump a mandado a un asesor a que corra un rato en circulos moviendo los brazos para contrarrestar la amenaza... :roll:
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#3 chavi
Una alarma de la hostia, si... xD xD xD
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founds #1 founds
Si la tiene usa o los sionazis, ya está en malas manos
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menéame